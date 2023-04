石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」による予想外の協調減産 発表を受け、ゴールドマンは2023年末の北海ブレント原油予想を95ドルに引き上げた。24年についても97ドルから100ドルに上方修正した。商品調査責任者ジェフ・カリー氏がリポートで明らかにした。

リポートは「われわれが論じてきた通り、OPECプラスは過去と比べ極めて大きな価格決定力を持っている。今日の予想外の減産発表は、市場シェアを大きく失うことなく、先手を打って行動する彼らの新方針に合致する」と指摘。

今回の決定は「重要な経済的および政治的な考慮を反映したもの」であり、サウジアラビアおよびグループ全体の収益にプラスとなると付け加えた。

関連記事:

原題:Goldman Raises Brent Forecast to $95 for Dec. 2023 on OPEC+ Cut(抜粋)