ローマ教皇フランシスコが1日、退院した。呼吸困難を訴えて3月29日にローマで入院し、ウイルス性気管支炎の治療を受けていたが、バチカンに戻る。

退院の際に気分を 尋ねられた教皇(86歳)は、「私はまだ生きている」と小声で答えた。サンピエトロ広場で2日のミサに参加するという。

原題:Pope Francis Discharged From Hospital, Says ‘I’m Still Alive’(抜粋)