中国当局はメモリー半導体の米最大手 マイクロン・テクノロジーから輸入した製品について、サイバーセキュリティーに関する調査に着手した。

31日の発表文書で中国サイバースペース管理局(CAC)は、自国の情報インフラ・サプライチェーンの安全確保、ネットワークセキュリティーのリスク回避、国家安全保障の維持が調査の目的だと説明した。

今回の中国の動きは、最先端技術へのアクセスをめぐるバイデン米政権との緊張を一段とエスカレートさせることになりそうだ。

米政府は半導体などの対中輸出規制で各国に協力を求めており、日本政府は31日、新たに高性能な 半導体製造装置23品目を輸出管理の対象に追加すると発表した。

中国当局による調査は、マイクロンなどメモリー半導体メーカーが苦境から復活するのを邪魔する可能性がある。マイクロンの顧客は過去1年間、消費者需要の急減で発注を減らしていた。中国の厳格な新型コロナウイルス対策からの脱却は、顧客企業の生産正常化を通じてメモリー半導体業界復活のきっかけになるとみられていた。

31日の米株市場でマイクロン株は下落、一時5%を超える下げとなった。

原題: China Hits Micron With Review of Chips, Citing Cyber Risks (1)、Micron Shares Fall, China to Launch Cybersecurity Review (1)(抜粋)