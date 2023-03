【米国市況】株続伸、ハイテク銘柄が押し上げ－ドルは132円台後半

30日の米株式相場は続伸。米金融当局者らはインフレ抑制への決意を改めて表明したが、テクノロジー株を中心に買われた。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4050.83 23.02 0.57% ダウ工業株30種平均 32859.03 141.43 0.43% ナスダック総合指数 12013.47 87.23 0.73%

S&P500種株価指数の金融株は軟調だった。ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は0.9%値上がり。同指数は前日に強気相場入りした。

今月相次いだ銀行破綻にもかかわらず、一段の金融引き締めが必要だと示唆する米金融当局者らの発言を消化する格好となった。リッチモンド連銀のバーキン総裁はインフレのリスクはなおあると指摘。信用収縮の影響で経済が想定より減速するようであれば、政策当局は俊敏に対応する必要があるとの見解を示した。ボストン連銀のコリンズ総裁もインフレを抑えるためには追加の利上げが必要だとの見解を示した。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁はインフレを2%目標に戻すことにコミットしているとし、今回の金融システム混乱による景気への影響はまだ不明だとの考えを示した。

ボストン連銀総裁、インフレ抑制に追加利上げ必要-銀行システム健全

プラントモラン・ファイナンシャル・アドバイザーズの最高投資責任者(CIO)、ジム・ベアード氏は「銀行システムの亀裂が明白になり、米金融当局の責務はさらに難しくなった」と指摘。米金融当局はこれまでにも景気をソフトランディング(軟着陸)に誘導しながらの政策引き締めで苦労してきたことから、「引き続きリセッション(景気後退)リスクが焦点だ」と同氏は述べた。

バイデン米政権は中規模銀行の規制を強化するよう関係当局に要請した。米地銀2行の経営破綻につながった銀行危機に、新たな措置で対応する。金融セクターのストレスは、米利上げが経済をリセッションに傾ける可能性を高めた。

バイデン政権、銀行規制強化を提案-監督当局に一連の変更を要請 (1)

米国債

米国債は中長期債が上昇。31日に公表される2月の個人消費支出(PCE)価格指数ではコア指数の高止まりが予想されている。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.73% -2.5 -0.66% 米10年債利回り 3.55% -1.5 -0.42% 米2年債利回り 4.12% 2.1 0.50% 米東部時間 17時03分

外為

外国為替市場ではドルが主要10通貨に対して全面安。四半期末のフローが影響したほか、米利上げサイクルが終了に近づきつつあるとの観測も重しになった。ドルは対円では1ドル=132円台後半。

ドイツのインフレデータを受けて、欧州中央銀行(ECB)には金融引き締めの必要があるとの見方が強まったことから、ユーロは上昇。

ドイツのインフレ率、3月は大きく低下-天然ガス価格下落で (1)

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1227.61 -4.86 -0.39% ドル/円 ¥132.70 ¥0.00 0.00% ユーロ/ドル $1.0905 $0.00 0.00% 米東部時間 17時03分

スタンダードチャータードのG10FX調査グローバル責任者スティーブン・イングランダー氏は「銀行セクターがさらなる激しいショックを回避するなら、ドルは引き続き圧迫される可能性が高い。経済的な向かい風や米国で特に顕著な政策金利軌道のフラット化、リスクプレミアムの低下という組み合わせはドルにマイナスだとみている」とリポートで説明した。

ジョン・シン氏らバンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストは、「最近の銀行不安は不透明感を著しく高めた」と指摘。「直近の動揺はやや落ち着いたが、こうした銀行セクターのサプライズという性質からすると、神経質な展開が当然ながら続く」と述べた。

原油

ニューヨーク原油先物相場は反発し、2週ぶり高値となった。輸出障害と金融市場全般の強気なセンチメントを背景に買いが広がった。

フランスでは年金改革に反対するデモが燃料の生産や物流に影響を及ぼしており、政府が戦略備蓄の放出を余儀なくされている。またイラクとクルド人自治区との対立は依然続いており、トルコからの原油積み出しは停止したままだ。

ニューヨーク商品取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)5月限は、前日比1.40ドル(1.9%)高の1バレル=74.37ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は99セント上昇し79.27ドル。

金

ニューヨーク金先物相場は反発。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、前日比0.7%高の1オンス=1997.70ドルで終了した。スポット価格はニューヨーク時間午後4時22分現在、0.8%上昇し1980.94ドル。

