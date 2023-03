ＥＣＢ当局者ら、金融安定を重視－慎重な決定が必要とデコス氏

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、リトアニア銀行(中銀)のシムカス総裁は、ECBの金融政策の伝達を評価する上では金融安定が重要な要素だと指摘した。

シムカス氏は27日、首都ビリニュスで記者団に対し、銀行の流動性や資本は高水準だが、国際動向を注視する必要があると述べた。

次回5月会合での決定についてシムカス氏は、会合は「まだ遠い先」であり、その間に多くの経済指標の発表が控えていると、ブルームバーグに語った。

「米国やスイスの状況を巡り金融市場で懸念が高まっているのを認識している」と述べた上で、「しかしユーロシステムの銀行はスイスや米国とは異なる地域であり、資本バッファーも厚く、流動性も高い。さらに金利上昇で利益が拡大している」と続けた。

Source: Bloomberg Economics

スペイン銀行(中銀)のデコス総裁は、金融界を巡る世界的な不透明性の中でECBは慎重な決定が求められるとの認識を示した。

デコス氏はバリャドリードで行われた行事に出席し、物価安定の達成には金融安定が重要だとし、ECBはユーロ圏の金融安定を維持するために必要な行動を取る用意があると表明した。

同氏は「現在のように不確実性が高い中で、今後の金融政策決定はこれまで以上に異なるリスク要因がどう実体化するかに左右されると強調することが最も妥当だろう。リスク要因にはここ最近の金融市場で起きた事象も含まれる」と論じた。

原題:ECB Decisions Must Be Prudent Amid Bank Uncertainty, De Cos Says

Financial Stability Is Important for ECB Policy, Simkus Says

