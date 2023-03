セールスフォースと物言う投資家エリオット、「協力関係」継続で合意

クラウドベースの顧客管理(CRM)ソフトウエアを手掛ける米 セールスフォースは27日、アクティビスト(物言う投資家)のエリオット・インベストメント・マネジメントとこれまでに培ってきた「生産的な協力関係」を継続することで合意したと発表した。

今年1月にセールスフォースの株式を大量取得していたことが明らかになっていたエリオットは、セールスフォース取締役候補の推薦を見送った。6月ごろに通常は開催される年次株主総会に向け、エリオットは推薦候補のリストを提示していた。

物言う投資家エリオット、セールスフォース株式数十億ドル規模を取得

アクティビスト投資家はここ数カ月、セールスフォースの株式を相次ぎ取得。エリオットの他にも、スターボード・バリューやバリューアクト、インクルーシブ・キャピタルが投資。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は、サード・ポイントによる株式購入を伝えた。

サンフランシスコに本社を置くセールスフォースに対する株主からの圧力は高まっている。堅調な採用と大型買収を5年ほど続けたが、売上高の伸びが鈍化している。

原題:Elliott Not to Proceed With Salesforce Director Nominations、 Salesforce and Elliott Reach Agreement Over Long-Term Plan (1) (抜粋)