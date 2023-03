ベトナムのVPバンクは同行株式の15%を第三者割当で三井住友銀行に売却することで合意したと発表した。金額は約15億ドル(約2000億円)相当。

発表文によれば、三井住友銀はこれを受けて、VPバンクの外国戦略投資家となる。1株当たりの金額について詳細は示されていない。

原題:Vietnam’s VPBank Sells 15% Stake to SMFG Unit for About $1.5B(抜粋)