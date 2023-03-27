クレディＳ筆頭株主のＳＮＢ会長が辞任、最近の発言で株価急落招く

ＵＢＳグループに救済合併されるクレディ・スイス・グループの筆頭株主、サウジ・ナショナル・バンク（ＳＮＢ）のアンマル・フダリ会長が辞任した。同会長は今月、クレディ・スイスへの追加出資について、「答えは絶対的なノーだ」とブルームバーグテレビジョンのインタビューで発言し、同行の株価急落を招いた。

27日の発表資料によると、後任にはＳＮＢの最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるサイード・モハメド・ガムディ氏が就任する。

アンマル・フダリ氏 Photographer:Faisal Al Nasser/Bloomberg

フダリ氏のコメントをきっかけにクレディ・スイスの株価は上場来安値を更新し、信用スプレッドも急拡大した。米国の３銀行破綻を受け投資家がリスクを敬遠する中で、欧州の全ての銀行株の押し下げ要因として働いた。

サウジの政府系ファンド（ＳＷＦ）が37％を保有するＳＮＢは、クレディ・スイスの株式およそ9.9％を昨年の増資の際にアンカー投資家として14億スイス・フラン（現在の為替レートで約2000億円）で取得した。

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原題： Saudi National Bank Chairman Resigns After Credit Suisse Comment（抜粋）