アリババグループ共同創業者の馬雲(ジャック・マー)氏が最近、中国本土に戻ったと香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が報じた。同氏が浙江省杭州市に設立した学校を訪問したという。

SCMPによると、馬氏はアリババ創業者らが資金提供した学校の教師や生徒に会い、教育問題や米オープンAIのチャットボット「ChatGPT(チャットGPT)」などについて話した。SCMPはアリババ傘下。

(この記事は一部に自動翻訳を利用しています)

