米リッチモンド連銀のバーキン総裁は24日、今週の連邦公開市場委員会(FOMC)会合での利上げの論拠は「非常に明確」だったとし、インフレがあまりに高い水準にとどまっていると強調した。

バーキン氏はCNNとのインタビューで、「インフレは高い。需要は減少していないようだった。従って、利上げの論拠は非常に明確だった」と述べた。CNNがインタビューでの総裁の発言をウェブサイトに掲載した。

同氏は「労働市場は逼迫(ひっぱく)している。歴史的に見てタイトだ」とも指摘。「インフレは残念ながら、あまりに高い水準にとどまっている」と話した。

原題:Fed’s Barkin Says ‘Clear’ Case for Raising Rates This Week(抜粋)