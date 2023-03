24日午前のフランクフルト株式市場で、 ドイツ銀行の株価が急落。同行のデフォルト(債務不履行)に備える保証コストは上昇している。銀行セクターの安定に対して懸念が広がっている。

ドイツ銀の株価は一時11%安。5年物クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)のスプレッドは24ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して193bpとなった。

原題: Deutsche Bank Shares Slump as CDS Jump Amid Banking Concerns、Deutsche Bank Plunges, CDS Jump in Renewed Bout of Bank Stress(抜粋)