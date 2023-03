【欧州市況】株は小幅安、金利動向背景に成長株に買い－国債上昇

23日の欧州株は小幅安。投資家は銀行株を手放し、テクノロジーなどの成長株を選好した。英米の金融当局が追加利上げに踏み切ったことに反応した。

ストックス欧州600指数は0.2%安。一時1%安となったが、米国株の上昇に連られて午後に下げ幅を縮小した。業種別株価指数で銀行株は続落。テクノロジー株は約1カ月ぶりの高値で引けた。

欧州債市場ではドイツ債、英国債が短期債を中心に大幅に上昇した。短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)とイングランド銀行(英中央銀行)が米金利のプライシングに追随し、今後数カ月で利上げサイクルを終了すると予想されている。

トレーダーが織り込むECBのピーク金利は7月までに3.45%と、前日から1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下した。年末まででは3.36%と想定されている。

ドイツ2年債利回りは18bp低下して2.52%。

イングランド銀の利上げ見通しは後退した。ベイリー総裁が今夏からインフレ率は急速に低下するとの見解を示したことに反応した。イングランド銀はこの日、予想通り0.25ポイントの利上げを 発表した。

イングランド銀のピーク金利は8月までに4.56%と織り込まれているが、年末までに20bpの利下げがあると見込まれている。

英2年債利回りは20bp下げて3.20%となった。

3月23日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.53% -0.18 独国債10年物 2.20% -0.13 英国債10年物 3.36% -0.09

原題:Bunds, Gilts Bull Steepen as Hikes Near an End; End-of-Day Curve

European Stocks Muted as Policy Focus Spurs Rotation Into Growth

(抜粋)