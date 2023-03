ＥＣＢのクノット氏、５月追加利上げの公算大－上げ幅判断はまだ先

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は、5月の利上げは必要だろうがその規模についてはまだ判断できないとした。

ECBは16日、銀行セクターが混乱する中で0.5ポイントの利上げに踏み切った。クノット氏は23日にアムステルダムで記者団に対し、「この混乱がなければインフレ見通しに対するリスクは非常に強く上振れしていたので、5月に追加利上げが必要になると強く確信していただろう」と述べ、「今でも5月にもう一段階のステップを取るべきだと考えているが、その規模については分からない」とした。

同委メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁も一段の利上げは必要だろうと述べている。

ECBは追加利上げ必要、引き締めの大きな部分は終了-ミュラー氏

またオーストリア中銀のホルツマン総裁は利上げペースを0.25ポイントに減速することをECBは検討すべきかとの問いに対し、現段階での見解として5月会合で追加利上げの「必要は恐らくあるだろう」と答えた。その上で、次回会合は数週間先であり、全てのデータがそろった時点で金融政策は決定すると続けた。ホルツマン氏はウィーンで記者団に語った。

一方、ハト派として知られるギリシャ銀行(中銀)のストゥルナラス総裁は、ECBは金利を巡る次の動きについて事前にコミットすべきではないとの考えを示した。

ストゥルナラス氏はパリで行われたポリティコ主催のイベントに出席し、「米国やスイスの銀行セクターで一連の事象が起きる前の10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き締めと、現在の10bpは違う。今ではもっと大幅を意味する」と述べた。

さらに「事前にコミットすべきではない。先週の会合でフォワードガイダンスを示さないと決めたことは良かった」と続けた。

