ファースト・リパブリック中心に銀行株が上昇－前日から持ち直し

23日の米株式市場で ファースト・リパブリック・バンクなど銀行株が反発。前日には銀行預金に関するイエレン米財務長官の発言が失望され、下落していた。

イエレン米財務長官、「全面的な」預金保険の提供検討せず－証言 (2)

ファースト・リパブリックの株価は通常取引前の時間外取引で一時11％高。幅広い銘柄の銀行株上昇を主導している。同行の株価は年初から前日の取引終了までに89％下落し、時価総額が200億ドル（約２兆6000億円）近く消失した。

この日は同業の ウェスタン・アライアンス・バンコープや パックウェスト・バンコープも時間外取引で上昇。

ジャニー・モンゴメリー・スコットのアナリスト、クリス・マリナック氏は「銀行破綻が起きない日は常に同セクターにとって良い日だ」と述べた。同氏はパックウェストの投資判断を「買い」で維持している。

出所：ブルームバーグ

原題： First Republic Leads Renewed Bounce for Hard-Hit Bank Stocks (1)（抜粋）