ノルウェー中央銀行は23日、主要政策金利を2009年以来の高水準に引き上げ、追加利上げの可能性を示唆した。世界的な銀行業界の混乱よりも、予想以上の通貨安による物価上昇圧力の強まりに対する懸念が勝った。

ノルウェー中銀は指標の預金金利を0.25ポイント引き上げて3%とした。ブルームバーグが調査したエコノミスト全員が予想していた通りだった。同金利は夏には3.5%前後に上昇すると、中銀は説明した。

Norges Bank Raises Key Rate Path After Quarter-Point Hike Sources: Norges Bank, Bloomberg

原題:Norway Lifts Rate by Quarter Point and Signals Hike in May (1) (抜粋)