アップル、劇場公開映画に年1300億円投じる計画－関係者

米 アップルは映画館で封切る映画の製作に充てるため年10億ドル(約1300億円)を投じる計画だ。ハリウッドでの存在感を高めるとともに、ストリーミングサービスのコンテンツ拡充を通じより多くの顧客呼び込みを狙う。事情に詳しい関係者が明らかにした。

非公開情報だとして匿名を条件に述べた関係者によれば、アップルは今年公開予定の数作品や来年以降に封切られる多数の作品での連携を探るため複数の映画会社と接触している。

マーティン・スコセッシ監督 Photographer: Noam Galai/FilmMagic

マーティン・スコセッシ監督の新作でレオナルド・ディカプリオ主演の「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」やリドリー・スコット監督の「ナポレオン」、マシュー・ボーン監督のスパイスリラー作品などで提携する可能性があるという。

アップルの広報担当者はコメントを控えた。

同社による劇場用映画への投資額はここ数年と比べ大きく増える。アップルが製作したこれまでのオリジナル映画は、同社のストリーミングサービス向けか限定的な劇場公開にとどまっていた。

アップルは1カ月以上にわたり数千の映画館で公開される映画に取り組む方針だと関係者は説明。ただ、こうした計画はまだ最終決定したものではないとも話した。

