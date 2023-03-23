米社債の信用リスクが上昇－パウエル議長、年内利下げの可能性排除

米社債の信用リスクの指標が22日に上昇した。パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が年内利下げの可能性を排除し、インフレ抑制の目標に対する決意を示した。

マークイットＣＤＸ北米投資適格指数のスプレッドはニューヨーク時間22日午後４時33分（日本時間23日午前５時33分）時点で約３ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）拡大。連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）による予想通りの利上げ決定を受け、午後のより早い時間にスプレッドは縮小していた。だがパウエル議長は年内の利下げが当局の「基本シナリオ」ではなく、必要に応じて政策金利をさらに引き上げる用意があると述べた。

記者会見で語るパウエルＦＲＢ議長 Source: Bloomberg

イエレン米財務長官も銀行システム安定化策として全面的な預金保険の提供を政府として検討していないと議会の公聴会で証言。株価を押し下げる要因となった。

パウエル氏の発言にもかかわらず、トレーダーの間では年内にどの程度の利下げが必要になるかを巡る観測が強まっている。

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原題： Credit Risk Gauge Rises as Powell Rules Out Rate Cut This Year（抜粋）