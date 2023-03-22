北朝鮮、東部から数発の巡航ミサイルを22日に発射－韓国軍

北朝鮮、東部から数発の巡航ミサイルを22日に発射－韓国軍Shinhye Kang、李政昊
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韓国と米国がミサイルの特徴を分析中－合同参謀本部
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長距離巡航ミサイルと推定されるものを興南海岸から発射－朝鮮日報
北朝鮮は22日、東部の咸興市の一帯から数発の巡航ミサイルを発射した。韓国軍合同参謀本部がテキストメッセージで明らかにしたもので、発射は午前10時15分から行われた。韓国と米国がミサイルの特徴を分析中だという。
これに先立ち、韓国紙の朝鮮日報は、北朝鮮が22日、長距離戦略巡航ミサイルと推定されるものを咸鏡南道の興南海岸の岩崖から発射したと報じた。同ミサイルは約2000キロメートル飛行したという。
米韓両軍による11日間の合同軍事演習「フリーダムシールド（自由の盾）」は23日に終了する。
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原題：North Korea Fired Multiple Cruise Missiles, South Korea Says、North Korea Fired Multiple Cruise Missiles: Yonhap (1)（抜粋）