ロシアを公式訪問している中国の習近平国家主席は21日、ミシュスチン首相と会談した。習主席は前日にプーチン大統領と4時間以上にわたり協議した。

プーチン氏と習氏の会談では主にロシアのウクライナ侵攻が話し合われたと、中ロ両国が発表した。プーチン氏は会談前、戦争終結に向けた中国の提案を議論する用意があると述べていた。習氏はまた、プーチン氏とミシュスチン氏に中国訪問を要請したと、ロシアのインタファクス通信(IFX)が報じた。

中国外務省は21日発表した声明で、プーチン氏と習氏が「ウクライナ問題について突っ込んだ意見交換を行った」と説明。「ほとんどの国が緊張緩和を支持している」としたが、それ以上の詳細には言及しなかった。習氏は中国がロシアとの戦略的協力を今後も強化していく意向だとも述べたという。

習氏はミシュスチン氏との会談後、プーチン氏およびロシア政府高官らとの公式会談が予定されている。21日夜の公式夕食会前に中ロ首脳が声明を発表する。ロシア国営タス通信によると、プーチン氏は中国の和平構想を巡る議論について21日にコメントすると、ペスコフ大統領府報道官が語った。

モスクワで会談した中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領(20日) Photographer: Sergei Karpukhin/AFP/Getty Images

