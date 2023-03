韓国の尹錫悦大統領は21日の閣議で、日本を輸出管理措置のホワイトリスト(優遇対象国)に復帰させるための先行的な行動を取るよう産業通商資源相に指示する考えを表明した。

尹大統領は韓国と日本が困難な歴史を超えて、より明るい未来に向かって協調する必要性を強調。尹大統領は韓国と日本の関係を、第二次大戦の苦い経験を経て和解に至ったドイツとフランスになぞらえた。

尹氏は両国の経済安保対話を含む政府レベルの対話を復活させると約束。両国関係の改善に当たっては、まず半導体など先端産業の協力が含まれるとしている。さらに、韓国と日本は液化天然ガス(LNG)の主要な輸入国であり、「資源の武器化」に対して両国が協力して対処すればエネルギー安全保障と価格の安定に寄与すると述べた。

原題:S. Korea to Begin Procedure to Add Japan Back to Whitelist: Yoon(抜粋)