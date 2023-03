ＦＲＢはＱＴ継続へ、銀行セクターがストレスに直面でも－ダドリー氏

ダドリー前ニューヨーク連銀総裁は、銀行セクターで問題が突然浮上したものの、米金融当局が債券ポートフォリオのランオフ(償還に伴う保有証券減少)を進めると見込んでいる。

ダドリー氏は20日のブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「量的引き締め(QT)は続くと予想する」と発言。同プログラムは米金融当局が銀行システムの信頼強化に向けて講じている措置とは「極めて異なる」ものだと述べた。

ダドリー前ニューヨーク連銀総裁 出所:ブルームバーグ

ブルームバーグ・エコノミクスのシニアアドバイザーで、ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストでもあるダドリー氏は、自身が現在も米金融当局者だとすれば、流動性の面で同当局にさらに何ができるか問い掛けるだろうと言明。しかし、保有する米国債と住宅ローン担保証券(MBS)をランオフさせるという米当局のプログラムは「弱まることなく続くだろう」と話した。

金利の決定に関しては、自身がまだ連邦公開市場委員会(FOMC)のメンバーだったなら、22日は据え置きを支持するだろうと発言。

「悪い影響を及ぼさないというのが据え置きの論拠だ。銀行システムはストレスにさらされている。銀行システムがストレス下にあるときに、なぜ利上げを続けるだろうか」と語った。

原題:Dudley Sees Fed Sticking With QT Even in Face of Banking Strains(抜粋)