UBSグループはクレディ・スイス・グループを最大20億ドル(約2640億円)余りで買収することで合意した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情を直接知る関係者3人を引用して報じた。

