米新規失業保険申請、７月以来の大幅減少－ニューヨーク州で急減 Mackenzie Hawkins 2023年3月16日 21:37 JST 更新日時 2023年3月16日 22:01 JST A job seeker speaks to a career counselor at the Verdugo Jobs Center, which includes a California Employment Development satellite office, in Glendale, California, U.S., on Friday, Aug. 6, 2010. Photographer: Jonathan Alcorn/ 米国では先週、失業保険の新規申請が昨年７月以来の大幅な減少となり、急増した前週から反転した。特にニューヨーク州での減少が目立った。キーポイント米新規失業保険申請件数（３月11日終了週）は前週比２万件減の19万2000件エコノミスト予想の中央値は20万5000件前週は21万2000件（速報値21万1000件）継続受給者数（３月４日終了週）は168万4000人に減少予想中央値は172万3000人前週は171万3000人（速報値171万8000人）に修正 統計の詳細は表をご覧ください。 原題：US Jobless Claims Drop by Most Since July, Led by New York（抜粋）(統計の詳細を加えて更新します) 最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE