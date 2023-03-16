米新規失業保険申請件数（３月11日終了週）は前週比２万件減の19万2000件 エコノミスト予想の中央値は20万5000件 前週は21万2000件（速報値21万1000件）

継続受給者数（３月４日終了週）は168万4000人に減少 予想中央値は172万3000人 前週は171万3000人（速報値171万8000人）に修正

