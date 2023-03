インドネシア銀行(中央銀行)は16日、 2カ月連続となる政策金利据え置きを発表した。世界的な銀行業界の混乱が米連邦準備制度など各中銀の政策決定にどのような影響を与えるか見極めようとしている。

インドネシア中銀は7日物リバースレポ金利を5.75%に維持。ブルームバーグが調査したエコノミスト28人中26人の予想通りとなった。残りの2人は0.25ポイントの利上げを想定していた。

原題:Indonesia Keeps Rate on Hold While Gauging Next Fed Action (抜粋)