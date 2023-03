クレディ・スイス・グループのブラジル部門は保有しているベルジ・アセット・マネジメントの株式を売却する方向で協議している。

ベルジのルイス・シュトゥールベルガー氏 Source: Patricia Monteiro/Bloomberg

ベルジ株取得に向け交渉しているのは、代替資産運用会社のルミナ・キャピタル。3社が共同で発表した資料で明らかにした。

協議は続いており、クレディ・スイスは商品販売を含めベルジとのパートナーシップを維持するという。

ベルジはヘッジファンド業界のベテラン、ルイス・シュトゥールベルガー氏が運営。ルミナはモルガン・スタンレーのブラジル部門を率いていたダニエル・ゴールドバーグ氏が創業した。3社は協議の詳細については示さなかった。

