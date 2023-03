クレディ・スイスは同行に対する支援の姿勢を公に示して欲しいとスイス国立銀行(中央銀行、SNB)に求めた。英フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい関係者3人の情報を基に報じた。

FTによれば、クレディ・スイスは株価急落を受けてスイス中銀に要請。スイスの連邦金融市場監督機構(FINMA)にも同様の要請を行ったという。

FINMAはFTのコメント要請に直ちに応じず、SNBとクレディ・スイスはコメントを避けた。

原題:Credit Suisse Asked the SNB for Public Show of Support: FT(抜粋)