クレディ・スイスの筆頭株主、追加支援の可能性を否定

クレディ・スイス・グループの筆頭株主であるサウジ・ナショナル・バンクはクレディ・スイスに一段の金融支援を提供することはないと、サウジ・ナショナルのアンマル・フダリ会長が15日語った。

同会長はクレディ・スイスへの追加支援について、「答えは絶対的なノーだ。規制と法律という単純な理由の他にも多数の理由がある」とブルームバーグテレビジョンのインタビューで述べた。追加の流動性を求められたら支援するかとの問いに答えた。

サウジアラビアの政府系ファンドが37%保有するサウジ・ナショナル・バンクは、クレディ・スイスが昨年行った増資でアンカー投資家となり同行株約9.9%を保有している。

クレディ・スイスのアクセル・レーマン会長は15日先に、政府による支援は「議題になっていない」と話していた。

