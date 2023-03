韓国の鉄鋼大手ポスコは15日、日本の植民地時代に日本企業で強制労働させられたとして提訴した元徴用工に弁済する韓国政府傘下の財団に40億ウォン(約4億1000万円)を拠出すると発表した。

韓国政府は6日、傘下の財団を通じて元徴用工に弁済する計画を公表。ポスコなど1965年の日韓請求権・経済協力協定による恩恵を受けた韓国企業が財団に資金を出す。

ポスコは2012年に同財団に100億ウォンを拠出する方針を示し、これまでに60億ウォンを支払っていた。

