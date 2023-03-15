日本との合意は半導体サプライチェーン強化に寄与－韓国大統領

韓国の尹錫悦大統領は、元徴用工問題を解決するための合意が日本との経済関係改善につながり、世界の半導体サプライチェーンの強化や中国との経済関係の安定化にも寄与し得るとの見解を示した。

尹錫悦大統領 Source: Office of the President of South Korea

尹大統領は「いずれも貿易大国で製造業のリーダーである韓日両国が技術で協力すれば、巨大なシナジーを創造することが見込まれる」と述べた。ブルームバーグとＡＰ通信、ＡＦＰ通信、ロイター、共同通信との書面による共同インタビューの内容が15日に公表された。

尹氏は16日から２日間の日程で訪日する。日韓関係は、植民地時代に工場や鉱山で働くために徴用された韓国人が起こした訴訟や日本による韓国向け輸出管理の厳格化を巡って悪化した。

尹政権は６日、韓国政府傘下の財団を通じて元徴用工に弁済する解決策を発表。バイデン米政権は日韓の合意を歓迎すると表明した。

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原題： South Korea’s Yoon Says Japan Deal Helps Chip Supply Chains（抜粋）