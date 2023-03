中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)の1年物金利を2.75%に据え置いた。MLFを通じた金融システムへの供給額は2カ月連続で強化した。景気が緩やかに回復する中で、資金需要も持ち直している。

今月のMLF供給額は満期到来分を除いて2810億元(約5兆4900億円)だった。ブルームバーグ集計の予想中央値ではMLF経由で差し引き1250億元が提供されると見込まれていた。2月は純額で1990億元が供給されていた。

China Boosts Cash Injection in March Source: PBOC, Bloomberg

