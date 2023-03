パウエル議長のレガシーに新たな打撃も－物価高に続きＳＶＢ破綻で

米国の物価高騰リスクを認識するのが遅れたと批判を浴びるパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長にとって、シリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻は新たな打撃となりかねない。

全米16番目の規模の銀行だったSVBを巡る問題が金融システムを揺るがす危機につながり、その封じ込めのため、銀行規制・監督当局が週末に異例の対応を余儀なくされた事態を防ぐことができなかったとして、連邦準備制度はその敵味方双方から責任を問われている。

2007-09年の金融危機後にFRB理事として銀行規制・監督を担当し、現在はハーバード大学ロースクール教授のダニエル・タルーロ氏は「監督不行き届き」と指摘した。

パウエルFRB議長 Photographer: Al Drago/Bloomberg

パウエル議長率いるFRBに対しては、JPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカ(BofA)のような大手銀行以外の銀行規制を緩和する18年当時の共和党主導の取り組みにもろ手を挙げて賛成したとして、一部の議員やFRBウオッチャーから批判の声が上がっている。

SVBで生じた問題について、パウエル議長や当時の理事の一部に少なくとも部分的な責任があるという趣旨だ。ただ、議長にどの程度直接的な責任を問うかを巡っては専門家の見解も分かれている。

ブルッキングズ研究所のシニアフェローで、FRBに日頃から批判的なアーロン・クライン氏をはじめとする人々も、連邦準備制度が監督する多数の銀行の一つに関してまで、肝心な詳細を把握するようパウエル議長に期待するには無理があると話す。

一方で、パウエル議長が現在の金融面の混乱を克服し、深刻なリセッション(景気後退)を招かずにインフレを抑制することができれば、とりわけ困難な移行期を乗り切ったとして、もてはやされることになるだろう。

ただ、米金融当局がインフレ対応で後れを取り、その結果、政策金利を急ピッチで引き上げたことで、こうした移行は一段と困難なものとなっている。

米議会では、かねてパウエル議長の批判の急先鋒(せんぽう)であるウォーレン上院議員(民主)がSVB問題で攻撃の先頭に立っている。ウォーレン議員は14日の声明で、「パウエル氏の行為は、SVBのような大銀行がリスクを積み上げて利益を押し上げるのを可能にし、こうした銀行破綻に直接つながった」と非難した。

他の議員は議長批判にもっと控えめで、共和党議員の一部はSVBの事業を直接監督していたサンフランシスコ連銀に非難の矛先を向けている。

パウエル議長は13日、SVB破綻を受けて、連邦準備制度による同行の規制・監督に関する内部調査を開始した。FRBはバー副議長(銀行監督担当)が主導する調査の結果を5月1日までに公表する。

上院銀行委員会のブラウン委員長(民主)は14日、ブルームバーグテレビジョンに対し、SVB破綻の背後の状況について、パウエル議長が適切な調査を進めると信じていると語った。パウエル議長に対しFRBの調査に関与しないよう、同委メンバーのウォーレン議員が求めたのとは対照的だ。

21年初めまでは、新型コロナウイルス禍に見舞われた米経済のかじ取りでパウエル議長は高い評価を受けていた。

「一過性」の予測があだに

しかし、パウエル議長が21年の大部分の時期を通じ、インフレ率を押し上げている要因は「一過性」のものだと繰り返し主張したことで、議長への信認には傷が付いた。議長は22年には姿勢を転換し、1980年代以来最も積極的な金融引き締めキャンペーンを推進した。

急速な利上げに伴い、SVBが保有していた米国債や政府機関債の価値が目減りし、同行の問題につながった。さらに、信用引き締まりの影響でSVBの顧客のテクノロジー企業の業績が低迷し、同行からの大量の預金流出も招いた。

銀行分野の専門家の間では、SVBの本拠があるカリフォルニア州の銀行監督当局とサンフランシスコ連銀、そしてこれら二つの当局ほどではないものの、FRBについてもSVBで顕在化しつつある問題を見落としたか、十分迅速に是正措置を講じなかったとの点で広範な見解の一致がある。

予測のつかない金利変動に対し、十分なリスクヘッジを講じることなく大量の債券ポジションを構築してきたことや、米連邦預金保険公社(FDIC)の保護対象の25万ドルよりも大きな額の預金に過度に依存したことなどがSVB破綻の根底にある。

警戒信号

「個々の問題は古典的な警戒信号だ」とブルッキングズ研究所のクライン氏は指摘。金融危機後の金融規制改革を米財務省当局者として担当し、上院銀行委のチーフエコノミストも務めた同氏は「これらが組み合わされば、真っ赤なレーザービームとなる」とコメントした。

それでも、こうした状況が単に現地の銀行監督担当者のミスの結果なのか、バーFRB副議長の前任の銀行監督担当副議長を務めたランダル・クオールズ氏の下で、中小規模の銀行監督がそれまでよりも緩められた状況を部分的に反映しているのかはあまりはっきりしない。

トランプ前大統領が副議長に指名したクオールズ氏は2020年1月の講演で監督担当者に関し、「法律違反や安全性・健全性の問題に重点を置く」べきだとし、「監督ガイダンスに拘束力があるとの印象を誤って与える」べきではないと話していた。同氏は21年10月に退任した。

18年の法律

18年に制定された法律では多くの地銀に対する規制上の監督が緩和されたが、この法律やその実施のためにFRBが講じた措置にSVB破綻がどの程度関連している可能性があるかも不明だ。

この法律は共和党とトランプ政権が主導したものの、民主党からも大勢の議員の賛成を得て成立。最高経営責任者(CEO)としてSVBを率いていたグレッグ・ベッカー氏も支持していた。

金融規制強化を提唱する団体ベター・マーケッツのデニス・ケレハーCEOはパウエル議長について、「銀行規制の緩和で法律よりも踏み込んだ内容の規則の実施でクオールズ氏を支持した」として、SVB破綻の責任を議長が免れることはできないと話す。

これに対しタルーロ氏は、18年に議会が可決した規制改革およびFRBによるその実施、SVBの破綻という固有の問題との間には緩い関連しかないとみる。FRBが大手銀行を対象に行っているストレステスト(健全性審査)をSVBも受けていたとしても、警戒信号が発せられたか同氏は懐疑的だ。

ワシントンに拠点を置くキャピタル・アルファ・パートナーズの金融政策アナリスト、イアン・カッツ氏は、SVB破綻でどの程度パウエル議長に直接責任を問うか判断するのは困難だと論評。だが、同行の問題を見つけられなかったことで、「規制当局の評判が傷つくことに違いはない」としている。

原題:Powell’s Legacy Risks Being Tarnished Further by SVB Collapse(抜粋)