米連邦準備制度理事会(FRB)はシリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻を受けて、中規模銀行の資本・流動性要件の強化や、年次の銀行ストレステスト(健全性審査)強化のための措置を検討している。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が米規制当局の考えに詳しい関係者1人を引用して報じた。

FRBの新たな規則は資産規模1000億-2500億ドル(約13兆4300億-33兆5800億円)の金融機関を対象とする可能性がある。

原題:Fed to Consider Tougher Rules for Midsize Banks After SVB: WSJ(抜粋)