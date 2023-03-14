【欧州市況】株は急反発、米インフレ減速やＳＶＢ懸念後退－国債下落

【欧州市況】株は急反発、米インフレ減速やＳＶＢ懸念後退－国債下落Sagarika Jaisinghani、Julien Ponthus
14日の欧州株は４営業日ぶりに反発。今年に入り最大の上げとなった。米国の２月の総合インフレ率が予想された通り減速したほか、シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）破綻の影響が市場全般に広がるとの懸念が後退した。
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ストックス欧州600指数は1.5％高。前日は昨年12月半ば以来の大幅安だった。この日は業種別株価指数がいずれも上昇。銀行株が特に値上がりした。過去２年の財務報告と管理手順に「重大な弱点」があったと発表したクレディ・スイス・グループは続落した。
欧州債市場ではドイツ債が反落。ＳＶＢ破綻に伴うここ数日の混乱から銀行株が反発する中、トレーダーは欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利上げ見通しを引き上げた。
ドイツ２年債利回りは20ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇して2.89％と、昨年12月15日以降で最大の上げ。短期金融市場が織り込む16日のＥＣＢによる利上げ幅は43ｂｐ、ピーク金利は10月までに3.65％とそれぞれ上昇した。一時は3.10％まで低下していた。
英国債も10年債を中心に下落。イングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利は８月に4.48％と織り込まれている。前日からは12ｂｐ上昇した。
3月14日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|2.89%
|+0.20
|独国債10年物
|2.42%
|+0.16
|英国債10年物
|3.49%
|+0.12
原題：European Stocks Rebound After SVB-Led Rout as US Inflation Cools
Bunds Bear Flatten as Banking Stocks Surge: End-of-Day Curves
（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。