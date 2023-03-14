【欧州市況】株は急反発、米インフレ減速やＳＶＢ懸念後退－国債下落

14日の欧州株は４営業日ぶりに反発。今年に入り最大の上げとなった。米国の２月の総合インフレ率が予想された通り減速したほか、シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）破綻の影響が市場全般に広がるとの懸念が後退した。

米ＣＰＩ、コア指数が予想上回る－ＦＯＭＣに利上げの圧力 (3)

ストックス欧州600指数は1.5％高。前日は昨年12月半ば以来の大幅安だった。この日は業種別株価指数がいずれも上昇。銀行株が特に値上がりした。過去２年の財務報告と管理手順に「重大な弱点」があったと発表した クレディ・スイス・グループは続落した。

欧州債市場ではドイツ債が反落。ＳＶＢ破綻に伴うここ数日の混乱から銀行株が反発する中、トレーダーは欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利上げ見通しを引き上げた。

ドイツ２年債利回りは20ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇して2.89％と、昨年12月15日以降で最大の上げ。短期金融市場が織り込む16日のＥＣＢによる利上げ幅は43ｂｐ、ピーク金利は10月までに3.65％とそれぞれ上昇した。一時は3.10％まで低下していた。

英国債も10年債を中心に下落。イングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利は８月に4.48％と織り込まれている。前日からは12ｂｐ上昇した。

3月14日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.89% +0.20 独国債10年物 2.42% +0.16 英国債10年物 3.49% +0.12

原題： European Stocks Rebound After SVB-Led Rout as US Inflation Cools

Bunds Bear Flatten as Banking Stocks Surge: End-of-Day Curves

（抜粋）