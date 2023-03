クレディＳ、今月も顧客資金の流出続く－流動性バッファー取り崩し

クレディ・スイス・グループは、顧客の預金を取り戻そうと大型キャンペーンを開始したが、資金流出は今月も続いていると明らかにした。

14日発表の年次リポートによれば、同行の顧客資金は昨年10月上旬にかつてない規模で流出し、今月時点でもその流れを反転できていない。ただ、流出はかなり低い水準で落ち着いたという。資金流出を受けて流動性バッファーを取り崩したことも認めた。

不祥事が相次いだ同行はリスク管理能力が問われ、顧客や投資家、監督当局の信頼獲得に苦戦している。

ブルームバーグは今月、同行が提供する預金金利は競合他行を大きく上回ると報じた。事情に詳しい関係者が語ったところによれば、アジアでは500万ドル(約6億7000万円)以上の新規預金に対しては3カ月物金利を最高6.5%程度に引き上げた。

ウルリッヒ・ケルナー最高経営責任者(CEO)は14日、米モルガン・スタンレーが主催した投資家会議で「失ったものを全て取り戻したい」と語り、「そこに到達したらその先を目指し、事業を再び拡大させる」と述べた。

さらに同CEOはブルームバーグテレビジョンのインタビューで、市場が大混乱に陥った13日は顧客資金が流入したと語った。

同行は昨年11月、中核のウェルスマネジメント事業で約840億スイス・フラン(約12兆3600億円)の顧客資金が 流出したと発表。12月初めにはアクセル・レーマン会長が流出は「基本的に」止まったと述べたが、10-12月の流出額は総額1105億フランに上った。

Mammoth Outflows Credit Suisse sees historic levels of clients pulling their money Source: Bloomberg Intelligence and company financial statements.

原題: Credit Suisse Client Outflows Continue, But at Lower Levels (1)、Credit Suisse CEO Says Firm Saw Client Inflows on Monday(抜粋)