ゴールドマン株式部門のベテラン幹部、ダルマス氏が退社－勤続21年

ゴールドマン株式部門のベテラン幹部、ダルマス氏が退社－勤続21年Cathy Chan
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昨年４月以降にアジア太平洋株式部門を退職した幹部はこれで４人目
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ゴールドマンは昨年アジア株式部門の幹部人事を刷新
米投資銀行ゴールドマン・サックス・グループでアジア太平洋（ＡＰＡＣ）の株式ディストリビューション＆エクセキューションの共同責任者を務めたカヌート・ダルマス氏が退社した。昨年４月以降にＡＰＥＣ地域の株式部門を退職した幹部はこれで４人目。
内部文書によると、ゴールドマンで21年間勤務したベテランでパートナーのダルマス氏は、株式部門の幹部人事刷新から１年足らずで退社する。香港を拠点とする広報担当者が同氏の退職を確認した。
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ゴールドマンはＡＰＥＣ地域の株式部門でこの１年間にウォール街の他の金融機関を上回る数の幹部を失っている。数人は20年以上同行に在籍後に退社している。
原題：Goldman Sachs Equities Veteran Dalmasse Exits After 21 Years (1)（抜粋）