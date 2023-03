米2年物国債利回りが11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇。1980年代初頭以来の大幅低下から反転した。14日には2月の米消費者物価指数(CPI)が発表される。

原題:Treasury 2Y Yield Reverses Drop to Rise Ahead of US CPI Release(抜粋)