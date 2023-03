リッチモンド連銀総裁、利上げ「いかなる決定にもオープン」－ＦＴ

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、連邦公開市場委員会(FOMC)が利上げ幅を0.5ポイントに戻すか否かの判断について、「いかなる決定にもオープン」だと述べた。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が10日実施したインタビューを基に報じた。

総裁は、自身としてはまだ判断を下していないとし、「何かしらの可能性を選択肢から排除することは決してない」と発言。その上で、「前回は25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の引き上げを選択した。1会合で25bp利上げしたというだけで、毎会合その利上げ幅にしなければならないということはない」と説明した。バーキン総裁は今年のFOMC会合で投票権を持たない。

2月の雇用統計については、まちまちな内容だったとし、「需要減速のシグナルはあまり得られなかったが、供給面の正常化に関するシグナルは強まった」と述べた。

米シリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻が金融政策に与え得る影響についての質問には、主として経済的需要に目を向けていると説明。金融の安定が「影響を及ぼすかどうかは分からない」と述べた。

原題:Fed’s Barkin ‘Open to Any Outcome’ on Interest Rate Hikes: FT(抜粋)