中国の習近平国家主席がウクライナのゼレンスキー大統領とバーチャル形式で会談する計画だと、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい関係者の情報を基に報じた。

習主席は来週、モスクワを訪問しプーチン大統領と会談する見通しだが、ゼレンスキー氏との対話は恐らくその後だという。

実現すれば、ロシアのウクライナ侵攻後に習氏がゼレンスキー氏と話すのは初めてとなる。

WSJが同関係者を引用したところによれば、習氏はロシア訪問に合わせ欧州他国を訪れることも検討しているが、詳細はまだ確定していない。

原題:China’s Xi to Speak With Zelenskiy After Putin Meeting: WSJ(抜粋)