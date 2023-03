13日午前の欧州株は下落。ストックス欧州600指数は一時、昨年12月半ば以来の大幅安となった。投資家は米シリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻に伴う影響を意識している。

ロンドン時間午前9時36分時点でストックス600は2.6%安。業種別の銀行株指数は6%近く下げている。

スイスの銀行クレディ・スイス・グループは一時15%安と急落。6営業日の下落率は20%に達した。

原題: European Stocks Slide as Banks Remain Under Pressure After SVB、Credit Suisse Tumbles 15% as Banks Retreat After SVB’s Collapse(抜粋)