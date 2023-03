13日の欧州債市場でドイツ国債が値上がり。米シリコンバレー銀行(SVB)の破綻を受けて欧州中央銀行(ECB)の利上げ幅が大きく縮小するとの観測が強まった。

政策金利の動向に敏感な2年債の利回りは一時51ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.59%。このまま行けば、1日の低下幅として2008年の金融危機に記録した大きさを超える。

トレーダーが予想するECBのピーク金利は3.5%前後と先週の4.20%から低下した。ピーク金利は10月までに付けるとみられている。

原題:*GERMAN TWO-YEAR BONDS EXTEND SURGE, YIELD DOWN 51BPS AT 2.59%、 German Two-Year Bonds Set for Record Surge on SVB Fallout(抜粋)