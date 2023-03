フランスの製薬会社 サノフィは米 プロベンション・バイオを買収することで合意した。サノフィは29億ドル(約3900億円)相当の取引を通じ、糖尿病治療薬の事業強化を図る。

サノフィが提示した1株当たり現金25ドルの買収額は、10日のプロベンション・バイオ株終値の3倍余りとなる。

