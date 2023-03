米 シルバーレイクとカナダ年金制度投資委員会( CPPIB)は、ソフトウエア開発の米クアルトリクス・インターナショナルを買収することで合意した。同社の企業価値を125億ドル(約1兆6800億円)と評価する取引となる。

13日の発表資料によれば、クアルトリクスは買収完了後に上場廃止となる。合意の一環として、ドイツの企業向けソフトウエアメーカー、SAPは保有するクアルトリクス株を全て売却する。

