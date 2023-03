米財務省高官、ＳＶＢと同様の問題抱える金融機関は複数ある

米財務省の高官は、シリコンバレー銀行( SVB)と同様の問題を抱えている金融機関が複数あると述べ、規制当局が12日に発表した一連の措置は預金の安全性を保証することを目指したものだと強調した。

米財務省高官は12日に匿名を条件に記者団に対し、SVBや恐らくシグネチャー・バンクと多少に似ている金融機関は幾つかあると指摘。こうした金融機関の預金者を巡る懸念があるだろうと語った。

高官は連邦準備制度理事会(FRB)が新たに設定した「バンク・ターム・ファンディング・プログラム(BTFP)」について、質の高い担保に対して融資を行うものであり、こうした担保をこれらの金融機関の大部分が保有していると指摘。預金者が他の金融機関に移す必要がないことを保証することになろうと付け加えた。

また、今の状況は2008年とは異なるとし、多くの改革が実施されていると指摘。金融機関は救済されない一方、預金者は保護されると述べ、株式と債券の保有者は一掃されると付け加えた。FDICの預金保険基金には1000億ドル(約13兆4300億円)余りの十二分な資金があるとしている。

原題:US Treasury Sees Some Institutions With Issues Similar to SVB(抜粋)