米連邦預金保険公社(FDIC)は12日、SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀行(SVB)への預金について、預金保険の対象外も含めて13日に顧客は全額アクセス可能になると発表した。

原題:SVB Customers Will Have Access to All Their Money on Monday(抜粋)