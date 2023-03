英銀 HSBCホールディングスは、米銀持ち株会社SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀行(SVB)英国部門に対し友好的な買収提案をする「ホワイト ナイト」になる可能性が浮上している。英スカイニューズが報じた。

取引がまとまるかは不確実で、イングランド銀行(英中央銀行)がSVB英国部門の債務超過の手続きを申請することが向こう数時間で決まる可能性があるとスカイは関係者を引用して伝えた。

原題:HSBC Emerges as Possible White Knight for SVB UK: Sky(抜粋)