S&Pグローバル・レーティングは10日、SVBファイナンシャル・グループの発行体信用格付けを「BBB-」から「CC」、傘下のシリコンバレー銀行は「BBB」からデフォルト(債務不履行)状態を意味する「D」に引き下げ、両者の格付けを取り下げたと発表した。SVBファイナンシャル・グループが今後破産手続きに入るとの見通しを示した。

ムーディーズ・インベスターズ・サービスも両者を格下げし、格付けを取り下げると明らかにした。

