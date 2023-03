イングランド銀行(英中央銀行)は10日、SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀行UKについて、破産手続きを裁判所に申請する方針を 発表した。その間に同行は決済や預金の受け入れを停止する。

英中銀によれば、適格預金者については最大8万5000ポンド(約1380万円)、共同名義の場合は最大17万ポンドを預金保険によって保護し、可能な限り速やかに支払いを行う。

「SVB・UKの英国でのプレゼンスは限定的であり、金融システムを支える重要な機能はない」と中銀は説明した。

