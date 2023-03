ファースト・ホライゾン株急落、ＴＤによる買収合意前の安値に迫る

米金融サービス、 ファースト・ホライゾンの株価が10日の市場で一時6.7%下落。 SVBファイナンシャル・グループの破綻を受けた追随売りが出たもようだ。

ファースト・ホライゾンについては2022年2月、カナダの トロント・ドミニオン(TD)銀行が130億ドル(現在の為替レートで約1兆7500億円)余りで 買収することで合意。株価はこの日の売りで、合意成立から数日前の22年2月25日に迫る安値となった。

CIBCのアナリスト、ポール・ホールデン氏は「ファースト・ホライゾンの預金には銀行業界平均より高い圧力がかかっている」とリポートで指摘。「同行の預金は過去2四半期で10%減少した。トロント・ドミニオンは買収合意にコミットしているようだが、条件を再交渉する余地を残している」と述べた。

ファースト・ホライゾンの株価は午後の取引で19.83ドル近辺。トロント・ドミニオンが提示した買収額は1株当たり25ドル。

原題:First Horizon Hits Lowest Since Before TD Bid as SVB Collapses(抜粋)