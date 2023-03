中国の習近平氏、国家主席３選－全人代で全会一致

中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)は10日の全体会議で、習近平氏を国家主席に選出した。昨年10月の共産党大会を経て党総書記3期目入りした習主席は国家主席3選も果たした。

全人代は賛成2952票、反対ゼロ票で、習氏が今後5年、国家主席を引き続き務めることを正式に承認した。国家副主席には韓正氏、全人代常務委員会の委員長には趙楽際氏が選ばれた。

2018年の全人代でも習氏は全会一致で国家主席に再選。憲法改正で国家主席の任期制限を撤廃していた。

全人代で投票に向かう習近平国家主席(3月10日) Photographer: Noel Celis/AFP/Getty Images

