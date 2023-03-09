米銀行株、2020年以来の大幅な下げ－ＳＶＢ60％安で下降気流

９日の米株式市場で銀行株が約３年ぶりの大幅安となった。金利高の影響を巡る懸念が重しとなった。

ＫＢＷ銀行株指数は7.7％安と、2020年６月以来の大幅な下げ。証券ポートフォリオの損失を受け資本増強策を講じた ＳＶＢファイナンシャル・グループが60％安と上場来最大の下落率を記録し、同指数で最も下げた。 バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）や ウェルズ・ファーゴ、 ＪＰモルガン・チェースがいずれも少なくとも５％下げた。

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バイタル・ナレッジの創業者、アダム・クリサフルリ氏は「高水準の預金ベータを巡るキーコープの警告を受け銀行株は今週に入り既に低調だったが、９日はシルバーゲート・キャピタルとＳＶＢファイナンシャルのダブルパンチで売りが加速した」と分析した。

銀行株は今年、出足は堅調だったもののこの日の下げで年初来の上昇分が完全に吹き飛んだ。今年に入ってからのＫＢＷ銀行株指数の上昇率は一時14％余りに達していた。

原題： Bank Stocks Fall the Most Since 2020 in Wake of SVB’s Nosedive（抜粋）